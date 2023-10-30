فى عيد ميلادها.. دينا كرزون تروى سر تواجد الشرطة في حفل زفافها

تحتفل اليوم ديانا كرزون بعيد ميلادها والتى قدمت عدد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد والمستمع العربى.

وقد عاشت ديانا كرزون قصة حبة مع زوجها قبل الزواج والتى قالت عنها : "الحب لا يعرف الانتظار” وبناء علي ذلك تزوجت، مؤكدة أن أخبار خطوبتي وزواجي وإنجابي كان يعرفها الجميع عبر السوشيال ميديا، وهذا لان زوجي وانا شخصيات عامة.

وأوضحت ديانا كرزون فى لقاء لها ببرنامج معكم للإعلامية منى الشاذلى: أن الأردن بها ما يسمي “الجاه” وهي تعني أن الرجل يأتي لطلب يد الفتاة من خلال كبار عائلة، مشيرة إلي أن زوجها معاذ عندما جاء للجاه لها جلب معه 2000 رجل لطلب يدي وعندما جاء إلى مكان سكني تم غلق الشوارع والشرطة هي من تولت فك التكدس المروري.

وأوضحت ديانا كرزون ، إن الأكل بالنسبة لي هو العشق والغرام وهو كل حاجة حلوة، مشيرة إلي أنها قبل القدوم إلي البرنامج قامت بطبخ منسف

قالت الفنانة ديانا كرزون ، إنها في صغرها كانت تشبه الخواجات مشيرة إلي إنها ولدت في الكويت وبعدها انتقلت عائلتي إلي عمان.

ديانا كرزون

وأضافت ديانا كرزون :ان شخصيتي هادئة بطبيعتها ولكن حياتي لم تكن هادئة لأني كنت أريد تجربة كل شيء قائلة ” أنا بقيت نجمة في يوم وليلة بعد الانتهاء من الجامعة “.

وأوضحت: إنها عندما حصلت علي جائزة سوبر ستار العرب كان عمري وقتها 18 سنة وكنت وقتها ثمينة وفقدت وزني بعملية عام 2005.

قالت الفنانة ديانا كرزون، إن فرحي تم أثناء انتشار جائحة كورونا في ذلك الوقت لم يكن هناك حفلات أو تجمعات، مؤكدة أن الأردن لا شيء يعلو بها فوق القانون.

وأضافت ديانا كرزون : إنها بعد إتمام زفة فرحها ذهبت لمكان من اجل تلبيس الدبل وان تؤدي مع زوجها معاذ رقصة وبعد ذلك يذهبوا إلى المنزل وفجأة جاءت الشرطة الينا وفي ذلك الحين غضبت جدًا.

وأوضحت: إن الشرطة قامت بعدها باستدعاء زوجي وانا كنت بأبكي علشان الشرطة جاءت الينا ، مشيرة إلي أن الشرطة جاءت الينا بسبب انتشار مراسم الفرح علي السوشيال ميديا .