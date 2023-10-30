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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بالبحر الاحمر

صوره موضوعية
صوره موضوعية

شهد كمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الاحمر، انطلاق فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية القادمة تحت شعار " شارك ... الكلمة كلمتك " ، والتي تنظمها الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة .

 نقل السكرتير المساعد تحيات اللواء عمرو حنفي لجميع الحضور ، مقدما شكره و تقديره لجميع القائمين علي هذه الحملة ، وحرصهم علي نجاحها ، خاصة وانها تستهدف شريحة كبيرة من الشباب ، مؤكدا انهم قلب المجتمع النابض وثروة الغد والمستقبل، والطاقة البشرية والتنمية التي تحرك كافة مؤسسات المجتمع ، مضيفا ان الشباب هم الركيزة الاساسية التي تعتمد عليها المجتمعات .

وفي ذات السياق اكد السكرتير العام المساعد ان اهتمام الدولة بطلائعها وشبابها هو مظهر من مظاهر تقدمها، مفيدا ان المشاركة السياسية هي احد الأبعاد الهامة للنهوض بالمجتمع ، مشيرا إلى ان نتائج دراسات الخبراء والمتخصصين اكدت ان نماذج المحاكاة لبرلمان الشباب تساهم في تنمية المشاركة السياسة لدي الشباب، وغرس الثقة بين الشباب والقائمين علي شئون الانتخابات .

ومن ناحية اخري اكد حسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ان الحملة تستهدف نشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، باعتبارها واجب وطني ومسؤولية تقتضيها واجبات المواطنة ، مشيرا ان الحملة تشمل جميع فئات الشباب من كافة أنحاء الجمهورية ، مضيفا ان الأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء بالصوت امام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية، لشهد العالم علي عظمة الشعب المصري، ويكون نموذجا يحتذي به أمام جميع الدول .

وعلي هامش فعاليات الحملة تم تكريم عدد كبير من المشاركين في نموذج محاكاة برلمان الشباب ، ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ، بالإضافة الي تكريم عدد من موظفي مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة .

حضر فعاليات المبادرة النائب محمد سعيد الدابي عضو مجلس النواب ، والدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة ، العميد هيثم لاشين المستشار العسكري للمحافظة ، وعمر محمد الامين وكيل مديرية التضامن الاجتماعى ، والقمص مينا عزيز مسئول العلاقات العامة بمطرانية الاقباط الارثوذكس بالمحافظة ، والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة الساحلية .

الحملة القومية للمشاركة السياسية التثقيف السياسى برلمان الشباب ومجلس الشيوخ المشاركة الوطنية والمسؤولية تكريم المشاركين والقيادات الشبابية

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