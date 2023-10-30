الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع يزداد سوءا.. وغزة تحتاج المزيد من المساعدات

قال الدكتور أحمد جبريل المتحدث باسم الهلال الاحمر الفلسطيني، إن الوضع خطير جدا في غزة وهناك ارتفاع في عدد الشهداء والمصابين، والوضع الإنساني زاد سوءا نتيجة نقص المواد الأساسية من طعام وماء وأدوية ووقود، وانهيار في المنظومة الصحية .

وأضاف جبريل في مداخلة هاتفية مع الاعلامية انجي أنور في برنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية etc، أن دخول بعض المساعدات الإنسانية تقريبا ١٤٤ شاحنة دخلت منذ بدأ العدوان قبل ٢٢ يوم .

تم قصف محيط المستشفيات

وأضاف المتحدث باسم الهلال الاحمر الفلسطيني، أن القطاع يحتاج إلى مزيد من المساعدات وكميات أكبر فهناك استهداف لسيارات الاسعاف والمستشفيات ومراكز الايواء وتم استهداف المستشفى التركي ومستشفى القدس ومستشفى الشفاء وتم قصف محيط المستشفيات وكذلك قصف مستودعات الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشاد بدور الهلال الأحمر المصري الذي يعمل ٢٤ ساعة لترتيب الأمور الخاصة بالمساعدات بالرغم من الضغوط التي يتعرضون لها، مضيفا أن القيادة المصرية تمارس ضغوطا لإدخال قدر أكبر من المساعدات، وكذلك من أجل دخول الوقود.