أحمد موسى ينتقد تصريحات حمدين صباحي بشأن القضية الفلسطينية

وجه الإعلامي أحمد موسى، رداً على تصريحات حمدين صباحي خلال مؤتمر الحركة المدنية الديمقراطية، والذي يطالب من خلالها بتأمين المساعدات المصرية التي تدخل لغزة من خلال الجيش المصري، ومنع الدول المدعمة للعدوان من قناة السويس، وطرد السفير الإسرائيلي من مصر وسحب السفير المصري وما إلى ذلك.

وكتب: “‏قناة السويس العبور فيها للعالم وهي ممر ملاحي عالمي تنظمه اتفاقية القسطنطينية، وتمنع المرور فقط لسفن دولة تكون في حالة حرب مع مصر أو سفن تشكل تهديدا لامن وسلامة الدولة او تحمل مواد خطرة .لا يصح لاحد الحديث في مثل هذه الامور وعليهم قراءة القوانين المنظمة لحركة الملاحة في القناة”.

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس الاثنين أنه استقبل 26 شاحنة مساعدات إنسانية قادمة من الهلال الأحمر المصري لمعبر رفح إلى قطاع غزة.

ارتفعت عدد الشاحنات التي عبرت إلى قطاع غزة من معبر رفح، إلى 144 شاحنة إلى الآن، فيما لم يسمح بدخول الوقود حتى هذه اللحظة.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الرابع والعشرين، وفرض تل أبيب حصار على القطاع بقطع المياه والكهرباء والوقود، إلى جانب محاولات حكومة الاحتلال تهجير الفلسطينيين إلى جنوب غزة القريب من الحدود المصرية وتكثيف القصف على الشمال.

وسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذ اجتياح بري لقطاع غزة، إلا أنه يواجه مقاومة شديدة من حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وسط أنباء عن تدمير عدد من المركبات وأسر بعض الجنود والضباط ومقتل البعض الآخر.