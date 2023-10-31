مختبر الأصدقاء.. مسرحية جديدة بهيئة الكتاب السورية

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، مسرحية الأطفال (مختبر الأصدقاء) تأليف: أريج بوادقجي، رسوم: رند الدبس.

في قلب كل منا حلم يسعى لأجله، لكن ماذا إن كان هذا الحلم كبيراً جداً، بل هو حلم البشرية جمعاء؟! وهل قلب واحد سيكون كافياً لاحتضان حلم كبير نبيل؟!

إنقاذ الناس من فيروس خطير، كان حلم الدكتور أبي حيان، بطل مسرحيتنا، إذ أنفق أثمن ما لديه لتأسيس مختبر متطور للعلوم، ولأن الأحلام الكبيرة لا يمكن للمرء أن يحققها وحده، فقد استعان الدكتور أبو حيان بمجموعة من الأصدقاء ذوي الأهداف النبيلة، لكن حلمهم هذا مرّ بمجموعة من التحديات والأحداث الشائقة والأغنيات.

"مختبر الأصدقاء" لم يكن مختبراً للعلوم فحسب، بل كان مسرحاً يختبر مدى صدقنا ومتانة صداقتنا وقدرتنا على التحكم في أنفسنا، وذلك بلغة سهلة قريبة من الأطفال أينما كانوا.

مسرحية الأطفال (مختبر الأصدقاء) تأليف: أريج بوادقجي، رسوم: رند الدبس. صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.