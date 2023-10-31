خبيرة تغذية تقدم نصائح لمرضى السمنة وعروضا للتخسيس

قالت سندس مصطفى خبيرة التغذية، إنها تتابع مع حالات كثيرة ونجحت في إنقاص أوزانهم خلال فترة قصيرة تبدأ من شهرين.

وأوضح سندس مصطفى، خلال حوارها في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل، المذاع عبر قناة "صدى البلد"،: “نقدم خلال صفحتنا على الفيس بوك diet life استشارات ونصائح لمرضى السمنة”.

وأشارت خبيرة التغذية إلى أنهم يقدمون من خلال صفحاتهم عروضا بخصومات تصل 40% خلال الفترة الحالية لإنقاص الوزن خلال شهرين، ناصحة من يريد الاشتراك بالتواصل عن طريق الصفحة.

وأكملت: "نزول الوزن يبدأ من الأسبوع الأول من خلال الكورس المحدد، لافتة إلى أن أحد الأشخاص خسر 17 كيلو خلال شهر ونص وآخر خسر 80 كيلو خلال 3 شهور.