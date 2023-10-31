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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة تغذية تقدم نصائح لمرضى السمنة وعروضا للتخسيس

صدى البلد

قالت سندس مصطفى خبيرة التغذية، إنها تتابع مع حالات كثيرة ونجحت في إنقاص أوزانهم خلال فترة قصيرة تبدأ من شهرين.

وأوضح سندس مصطفى، خلال حوارها في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل، المذاع عبر قناة "صدى البلد"،: “نقدم خلال صفحتنا على الفيس بوك diet life استشارات ونصائح لمرضى السمنة”.

وأشارت خبيرة التغذية إلى أنهم يقدمون من خلال صفحاتهم عروضا بخصومات تصل 40% خلال الفترة الحالية لإنقاص الوزن خلال شهرين، ناصحة من يريد الاشتراك بالتواصل عن طريق الصفحة.

وأكملت: "نزول الوزن يبدأ من الأسبوع الأول من خلال الكورس المحدد، لافتة إلى أن أحد الأشخاص خسر 17 كيلو خلال شهر ونص وآخر خسر 80 كيلو خلال 3 شهور. 

الإعلامية نهال طايل انقاص الوزن سندس مصطفى خبيرة التغذية نهال طايل قناة صدي البلد

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