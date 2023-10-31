اللي مش عاجبه يشرب من البحر.. تعليق فرج عامر على الحكام بالدوري الإفريقي

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على الحكام في الدوري الأفريقي عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “هل تتخيل ان الكاف اختار حكم سيدة اسمها ماريا بيڤيت لتكون حكم الڤار لثلاث مباريات للاهلي في آخر اربع مباريات في مسابقاتة الافريقية الحالية ، تغاضت ماريا عن احتساب ٣ ضربات جزاء لصالح الاهلي ، ميتسيبي رفض مجازاتها او تغيرها واللي مش عاجبة يشرب من البحر ، هو دة التحكيم الافريقي”.

وتلقي الأهلي هزيمة مفاجئة من صن داونز بهدف نظيف ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة السوبر ليج الإفريقي في نسختها الأولى.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز الجنوب افريقي في الثامنة مساء الأربعاء القادم الموافق 1 - 11 - 2023 على ملعب استاد القاهرة الدولي.