أخبار مصر على مدار 24ساعة.. توجيه رئاسي عاجل للحكومة بحماية الأراضي الزراعية

أخبار مصر.. وجه الرئيس السيسي الحكومة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الرئيس السيسي يوجه بالتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء على الأراضي الزراعية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، واللواء جمال زكي محافظ كفر الشيخ، والسيدة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

الحكومة: إجراءات حاسمة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة

عقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اجتماعا بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بروتوكول تعاون بين الكنيسة الأرثوذكسية وبنك مصر

تم اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وبنك مصر لتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، وذلك لإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية



رئيس الوزراء يلتقي وفدا من 15 شركة أعضاء الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع وفد رجال أعمال ألماني مُمثلين عن 15 شركة من أعضاء الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة؛ لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية وتوسع عدد من هذه الشركات في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، والسفير/فرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدى القاهرة، والدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، و/ أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، و علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، و/ بيتر رامزور، رئيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة.

أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة.. وأسباب ارتفاع الضريبة

أوضح مجلس النواب أن مشروع القانون المعروض لزيادة ضريبة السجائر، جاء بناء على طلب الشركات المنتجة، بهدف سد الفجوة الإنتاجية التي تسببت في ارتفاع الأسعار بالسوق الموازية، ما يُحقق أثرا ماليا إيجابيا على الموازنة العامة للدولة بما يصل إلى 8 مليارات جنيه سنويا.

لاجتذاب جميع جنسيات السياح .. سنغافورة تعتزم إنشاء شقق فندقية بمصر بشهرة عالمية

استقبلت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة السفير دومينيك جوه سفير دولة سنغافورة بالقاهرة، حيث تم مناقشة تعزيز سبل التعاون بين الجانبين المصري والسنغافوري في مجال السياحة، وذلك بحضور السفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

الحكومة: إجراءات حاسمة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة



أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

حوار فيديو وصور|إيمان كريم: الرئيس السيسي قدوة في التعامل مع ذوي الإعاقة.. وهذه شهادتي في مؤتمر حكاية وطن

لسنوات طويلة عانى ذوو الإعاقة من التهميش إلى أن جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورد لهم جزءا كبيرا من حقوقهم، وجعلهم في مقدمة اهتماماته، وعن المجلس القومي لذوي الإعاقة، والقانون الجديد، ودور ذوي الإعاقة في الانتخابات، وشهادتها في مؤتمر حكاية وطن، كان لـ "صدى البلد" هذا الحوار مع الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة....

نقيب الفلاحين: توجيهات الرئيس السيسي بمنع التعديات على الأراضي الزراعية استجابة لمطلبنا

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إنه حذر منذ شهر من ارتفاع وتيرة التعديات علي الأراضي الزراعية في ظل الانشغال بالانتخابات الرئاسية.

القابضة للمياه: رفع درجة التأهب بجميع المحافظات استعدادا لسقوط أمطار

وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الشركات التابعة للشركة القابضة برفع حالة الاستعداد تحسباً لسقوط أمطار، وذلك في ظل البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

القضية الفلسطينية تتصدر مناقشات حملة السيسي وممثل الاتحاد الأوروبي

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ممثل الاتحاد الأوروبي برئاسة السفير كريستيان بيرجر والوفد المرافق.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، حالة من عدم الاستقرار في طقس الثلاثاء 31 أكتوبر، يصاحبها أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الرئيس السيسي يوقع قانونًا بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 174 لسنة 2023 بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

الرئيس يوقع قانونًا بشأن بعض أحكام قانون سجل المستوردين

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 173 لسنة 2023 باستثناء قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن (51%) من بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

التضامن تتكفل بإقامة الفلسطينيين العالقين بالعريش ومناطق لوجيستية للحفاظ على صلاحية المساعدات

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، وتوصيل كافة المساعدات لهم وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.