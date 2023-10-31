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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت: يجب دعم خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة

الكويت
الكويت

دعت دولة الكويت إلى ضرورة دعم خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في التوصل إلى تسوية شاملة وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

وقالت الملحق الدبلوماسي عضو وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة- أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة تحت البند الخاص بخطاب الكراهية ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية- إن ما يحدث في غزة كارثة إنسانية بالدرجة الأولى نتيجة لما يعانيه الشعب الفلسطيني من عدوان مستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وسلب لحقوقهم الإنسانية والأساسية.

وأضافت: "يصعب علينا الاحتفال بمرور 75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بينما يواصل الكيان الإسرائيلي المحتل توجيه خطابات كراهية ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني بوصفه أقل بشرية وأكثر توحشا.. لا بوصفهم أصحاب حق تقف إلى جانبهم كل القوانين والأعراف الشرعية الدولية مؤكدة على موقف الكويت الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية".

وأشارت إلى أن العالم اليوم في أمس الحاجة لنشر ثقافة السلام والتسامح بين الأديان مشددة على أن ظاهرة رهاب الإسلام تشعل روح الكراهية والعداء بين الشعوب.

وأعربت في هذا الصدد عن قلق الكويت البالغ إزاء تكرار حوادث التعصب والتمييز بمختلف أنواعه قائلة شهدنا مؤخرا ارتفاعا ملحوظا في أعمال الكراهية الدينية المتعمدة والعلنية والتي تتمثل في التدنيس المتكرر للمصحف الشريف في بعض الدول تحت ستار ممارسة الحق في حرية التعبير.

وذكرت الملحق الدبلوماسي أن دولة الكويت تؤمن بضرورة احترام الإنسان من دون أي نوع من أنواع تمييز كما تدين الكويت أعمال التضليل كافة ونشر المعلومات غير الحقيقة .

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