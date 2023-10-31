مدير تعليم الإسكندرية يبحث تطوير العملية التعليمية وتفعيل مجموعات الدعم

بحث الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، مع مديري مدارس إدارة شرق التعليمية، سبل تطوير العملية وتفعيل مجموعات الدعم.

وذكرت المديرية- في بيان- أن الاجتماع جاء بحضور همت أبو كيلة مدير عام الإدارة ومحمد سليمان وكيل الإدارة ومديري المراحل التعليمية المختلفة للتعليم العام (رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي، ثانوي، رسمي لغات) والتعليم الفني بنوعياته ( صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، مزدوج).

وأكّد مدير المديرية ضرورة تفعيل مجموعات الدعم وفق القرار الوزاري 28 لعام 2023 لرفع وتخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية، والالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية التعليمية.

وأبرز أهمية العمل بروح الفريق وإعداد قادة جدد لخلق كوادر جديدة وحُسن التواصل مع أولياء الأمور لإعادة جسور الثقة بين المدرسة والمجتمع.

وأشار إلى أهمية تفعيل يوم النشاط وممارسة كافة الأنشطة التربوية لبناء وتنمية قدرات الطلاب وتعزيز مهاراتهم الحياتية، منوهًا بأهمية دور المتابعة وتقويم الأداء في تذليل كافة العقبات التي قد تعوق العملية التعليمية.