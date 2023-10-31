جيش الاحتلال يزعم مقتل قيادي كبير بحركة حماس

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائد كتيبة “بيت لاهيا” التابعة لحماس نسيم أبو عجينة.

كما بين الحيش الإسرائيلي أنه استهدف أكثر من 300 هدف في غزة خلال الليلة الماضية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت منزل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري في بلدة عارورة قرب رام الله، بحسب ما ذكرت وكالة شهاب الفلسطينية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال زوجة النائب في المجلس التشريعي محمد مطلق أبو جحيشة عائشة أبو أسعد، بعد اقتحام بلدة إذنا قضاء الخليل، للضغط على أبنائها لتسليم أنفسهم.

وفتح مجاهدو القسام النار من أحد الكمائن باتجاه الآليات المتوغلة غرب التوام شمال القطاع ويستهدفون 3 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105".

