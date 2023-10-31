طائرات مسيرة تخترق الأجواء الإسرائيلية وصفارات الإنذار تدوي في إيلات



أفادت وكالة أنباء شهاب الفلسطينية بأن صافرات الإنذار تدوي في مدينة ‎إيلات وذاك بعد تسلل عدد من الطائرات المسيرة الي المدينة الإسرائيلية .



وتدوي صافرات الانذار بمحيط غلاف غزة حيث تم إطلاق رشقة صاروخية نحوه.

وفي سياق متصل؛ انسحبت قوات الاحتلال من قاطع صلاح الدين شرقي حي الزيتون بفعل ضربات المقاومة.

يأتي ذلك في ظل استهداف الاحتلال النازحين في منطقة التوام ما أدى إلى وقوع إصابات.

وذكرت كالة الأنباء الفلسطينية “وفا” في وقت سابق ان قوات الاحتلال اقتحمت قرية دورا القرع وأصابت شابا فلسطينيا بالرصاص خلال مواجهات معها.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات، أصيب خلالها شاب بالرصاص الحي في يده، نقل إثرها إلى المستشفى.

ويشن طيران الاحتلال هجوما، يستهدف منزلا في حي السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة.

فيما تخوض فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، منذ قليل، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة وقذائف "الياسين 105" مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شمال غرب غزة.