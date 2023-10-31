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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة لتطوير الرعاية الأولية لمتابعة ميكنة الألبان المدعمة بالمنوفية

فريق صحة المنوفية
فريق صحة المنوفية

أجري فريق إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة في محافظة المنوفية ، جولة على منشآت تطوير الرعاية الصحية الأولية تنفيذًا لتعليمات الدكتورة رشا محمود خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، وبقيادة الدكتورة إيمان زهران مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية بالمنوفية.

وتابع زهران وفريق العمل الدكتور محمود سلام والدكتورة رانيا جلال ، بالمرور على منشآت تطوير الرعاية الأولية بإدارات قويسنا وبركة السبع وشبين الكوم والباجور وتلا والشهداء.

 

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وذلك للوقوف على جاهزية ميكنة الألبان المدعمة وتوافر ألبان المرحلة الأولى والثانية وأجهزة الكمبيوتر والفلاشات وخطوط النت اللازمة لتشغيل الميكنة ومعرفة متوسط الاستهلاك وتم التنسيق مع الإدارات المعنية لتوفير أرصدة كافية لسد احتياجات الأطفال الرضع من الألبان المدعمة.

يأتي ذلك في اطار تطوير ودعم خدمات الرعاية الصحية المقدمة بوحدات ومراكز الرعاية الأولية.

 

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