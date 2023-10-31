عمرو وهبة: مهنتى بالفن مثل الدكتور

كشف الفنان عمرو وهبة عن رأيه فى استمرارية الفن ومواصلة العمل رافضا الآراء التى تطالب بوقف النشاط الفنى دعما لفلسطين.

وقال عمرو وهبة فى لقاء ببرنامج "عرب وود": أرى أن الفن مهنة مثل أى مهمة موجودة فأنا مثل الدكتور الذى يؤدى عمله دون توقف.

وأضاف عمرو وهبة: أراعى بالتأكيد مشاعر وارجاع الناس تعاطفا مع عزة والأحداث المؤسفة التى تشهدها فلسطين ولكن مهنتى بالفن هى السبيل الوحيد للرزق بالنسبة لى مثل الموظف الذى يعمل من أجل الحصول على مرتبة أيضا.

عمرو وهبة

وقد أثار الفنان عمرو وهبة الجدل بنشر صورة جديدة عبر إنستجرام بعد إصابته في القدم.

و ظهر عمرو وهبة من الجيم وعلق كاتبا: بردة هتمرن.

و كان قد كشف الفنان عمرو وهبة عن إصابته في القدم، ودخوله المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة وسط مجموعة من الأطباء.

ونشر عمرو وهبة عبر إنستجرام، صورا له من داخل المستشفى وعلق عليها قائلا:" الواحد من زمان مقضاش إجازه فى مستشفى حلوه كده".