جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد وفياته لـ315 عسكريا والأسري لـ240 شخصا

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المختطفين من القوات الإسرائيلية من قبل حركة حماس في قطاع غزة إلى 240 شخصا على الأقل.

كما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا، ارتفاع عدد القتلي في صفوفه إلى 315 مجند ومجندة منذ هجوم حماس على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر.

وأمس الأثنين، أعلن هاجاري، عن تمكن جيش الاحتلال من تحرير ضابطة إسرائيلية من قبضة حركة حماس في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم إطلاق سراح المجندة العقيد أوري مجيديش، خلال عملية برية، بعدما أسرتها حركة حماس في السابع من أكتوبر الجاري.

وأضاف هاجاري أنه تم إجراء الفحوصات الطبية للجندي وحالتها جيدة والتقت بعائلتها، وفقا لما نشره عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "إكس".