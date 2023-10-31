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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل ضد المتهمين بالاستيلاء على أموال 3 بنوك ووزارة الأوقاف| تعرف عليه

صدى البلد

أحالت جهات التحقيق المختصة 3 متهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء علي أموال 3 بنوك ووزارة الأوقاف.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفاً عاما ومن الامناء على الودائع بإحدي شركات التأمين وهي شركة مساهمة يساهم المال العام ممثلا في بنك ناصر الاجتماعي وهيئة الأوقاف المصرية وبنك التعمير والاسكان والبنك العقارى المصرى بنصيب في رأسمالها  اختلس أموالا وجدت في حيازته  بأن اختلس مبلغ مليون ومائة وواحد وأربعين ألفاً وثلاثين جنيها وأربعة وتسعين قرشاً المملوك لجهة عمله والمسلم اليـه بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان كونه المنوط به استلام السدادات النقدية والشيكات الخاصة باقساط التأمين على العقارات وتوريدها إلى خزينة جهة عمله فاحتبسها لنفسه بنية تملكها.

كما أن المتهمين الثاني والثالث  بصفتهما موظفين عموميين (الأول مدير فرع شركة إسكان  والثاني موظف الإصدار بذات الفرع) اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فيما ارتكبة بالتهمة محل الوصف السابق وذلك بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه بأن قاما باصدار وثائق التأمين على العقارات وملاحقها محل التهمة السابقة دون ادراجها بالسجلات بقصد تمكينه من الاختلاس.

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