وزير الاتصالات الفلسطيني يوضح دور الشركات المصرية في توفير شبكات المحمول لغزة

كشف الدكتور إسحاق سدر، وزير الإتصالات الفلسطيني، عن دور شركات الاتصالات المصرية في توفير تغطية لشبكات المحمول والانترنت داخل قطاع غزة.

وأضاف الدكتور إسحاق سدر، وزير الإتصالات الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “لاحظنا أن التغطية من الشبكات المصرية أصبحت تغطي كثير من المواقع، وهذا كان أحد أسباب تراجع الإحتلال عن قطع خدمات الاتصال والانترنت عن القطاع".

وأشار إلى أن الشركات المصرية والأخوة فى مصر استجابوا سريعا لـ ندائنا بالعمل على عملية تقوية بث الشبكات فى إتجاه الأراضي الفلسطينية”.

وتابع الدكتور إسحاق سدر، وزير الإتصالات الفلسطيني: “كان هناك إتصال بيننا وبين وزارة الإتصالات المصرية، وكان لي حديث منذ أول ساعة لقطع المسارات الدولية مع الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وطلبت منه تقوية الشبكات، وهذا الأمر يعطينا فرصة جيدة بأن المناطق المرابطة للحدود المصرية يستطيع المواطن فيها أن تتوافر لديه خدمات الإنترنت”.