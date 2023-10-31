رجال الأعمال المصريين الأفارقة: منذ 2014 كانت هناك نظرة جديدة لتنمية سيناء

قال الدكتور يسري الشرقاوى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إنه منذ عام 2014 أو 2016، كانت هناك نظرة جديدة للدولة المصرية فيما يتعلق بتنمية سيناء.

وأضاف الدكتور يسري الشرقاوى، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن المشكلة في سيناء دائما كانت فى عملية الوصول إليها.

وأوضح أن اليوم قبل البدء فى خطة التنمية الشاملة كان يتم عمل محاور استراتيجية لتكون سيناء سريعة في الوصول إليها وزمن الوصول إليها مختلف، وهنا تم البدء فى حفر الأنفاق التي توجد تحت قناة السويس.

وتابع: “اليوم أصبح هناك نفقان فى سيناء، إلى جانب العديد منها، وأصبح هناك ذهاب وعودة على بعد 20 كم من أى منطقة”، لافتا إلى أنه أصبح بمقدرونا الوصول إلى أى مكان داخل مصر من سيناء.