ثلاثة معارض تمزج المستقبل بالحاضر في أتيليه العرب للثقافة

احتضن أتيليه العرب للثقافة والفنون بضي المهندسين ثلاثة معارض تمزج المستقبل بالحاضر وتمزج الخبرة بالهواية وتمزح الجمهور الذى جاء ليستمتع بالفن بالجمهور العائل ليشجع أطفاله وهم يخطون أولى خطواتهم فى عالم الفن الجميل.

كانت المعارض الثلاثة للفنانة رندا الحلو، والمعرض الثاني كان للفنان المخضرم مدحت عامر، أما المعرض الثالث فكان سيمفونية من الأطفال الموهوبة تقودها أستاذتهم الفنانة سلوى نور الدين.

وأوضح الفنانون المشاركون بالمعارض الثلاثة أنهم يعملون برغم الحرب وبرغم الألم والفقد ويجتهدون ليملأوا فراغا ثقافيا إلى أن تستفيق غزة الحبيبة التي يرسم أطفالها الآن ملحمة من الصبر والإيمان نتعلم منه.