خبير: إسرائيل وضعت أهدافًا استراتيجية صعبة التحقيق في ملف مواجهة المقاومة الفلسطينية

قال اللواء سيد الجابري، الخبير الاستراتيجي، إن الحكومة الإسرائيلية وضعت أهدافًا استراتيجية صعبة التحقيق في ملف مواجهة حركة المقاومة الفلسطينية التي بدأت في السابع من أكتوبر.

وأضاف، الخبير الاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن المقاومة الفلسطينية تدير ملف الأسرى بذكاء شديد جدًا.

وتابع اللواء سيد الجابري، الخبير الاستراتيجي، أن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية يريد استلام الأسرى دون أي قيد أو شرط، وهو ما صرح به وزير الدفاع الإسرائيلي أيضًا في محاولة لاستهلاك الوقت من أجل الوصول بالتقنيات والمساعدات الأمريكية لتحديد أماكن الأسرى في غزة.