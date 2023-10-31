مظاهرات لبنانية أمام السفارة الفرنسية ببيروت لنصرة فلسطين

نظم عشرات اللبنانيين تظاهرة أمام السفارة الفرنسية في بيروت نصرة لفلسطين وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

وأكد المتظاهرون من أمام السفارة الفرنسية من بيروت أن فرنسا باريس بمواقفها تؤكد أنها شريكة في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية ضرباتها الجوية والبرية والبحرية العنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ الليلة الماضية وحتى الصباح، حيث استشهد عشرات من المواطنين وأصيبت أعداد كبيرة بجراح.

ووفق وكالة “معا” الفلسطينية؛ فقد شهدت عدة محاور اشتباكات عنيفة على مناطق متفرقة من القطاع منذ الليلة الماضية وحتى الآن، وذلك في مناطق شرق جباليا وشمال غرب بيت لاهيا، إضافة إلى محور الزيتون والشجاعية جنوب وشرق مدينة غزة.

وارتقى 13 شهيدًا من النساء والأطفال جرّاء الاستهداف الذي شنته طائرات الاحتلال الحربية على منزلٍ قرب مقر الخدمات الطبية في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

كما استشهد 3 أطفال وامرأة وأصيب عدد من المواطنين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي تل السلطان برفح جنوب قطاع غزة.