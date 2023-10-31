نائب رئيس حزب المؤتمر: الدولة تضع تنمية سيناء على رأس أولوياتها

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلي سيناء تأكيد علي اهتمام الدولة بالتنمية بسيناء وذلك لتحسين مستوي المعيشة وجذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تضع سيناء في رأس أولوياتها ولم تدخر يوما جهدا في سبيل تنميتها وتحسين حياة سكانها من خلال استراتيجية متعددة الأبعاد لتحقيق ذلك تتمثل في تطوير البنية التحتية و تعزيز السياحة وتوفير الخدمات الأساسية وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة في سيناء كما تعمل الحكومة على تطوير الموانئ والمطارات وتعزيز النقل لتعزيز السياحة وتسهيل التجارة والتنمية الاقتصادية بالإضافة إلى ذلك تعمل الحكومة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في سيناء مثل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية وتنفيذ مشاريع تنموية متعددة في المنطقة لتحسين المعيشة وتوفير فرص العمل للسكان.



واضاف نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن الدولة منذ عام 2014 تبنت الخطة الوطنية لتنمية شبه جزيرة سيناء لوضعها على مسار التنمية الحقيقية وتغيير وجه الحياة بمشروعات كبيرة واستثمارات أكثر من 600 مليار جنيه خلال 9 سنوات وإطلاق 8 مشروعات ومناطق صناعية على خريطة الاستثمار الصناعى.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه الحكم وضع تنمية سيناء كأولوية وتم إنفاق مئات المليارات بدأت بإقامة أنفاق سيناء فى الإسماعيلية وبورسعيد والسويس التى ربطت سيناء بالوادى والدلتا و كبارى معلقة وشبكة طرق بجانب محطات تنقية المياه وإعادة استخدامها واستصلاح عشرات الآلاف من الأفدنة تخلق فرص عمل مستمرة ومجتمعات مستقرة وكل ذلك يؤكد أن مصر عازمة على أن تصل سيناء بالدلتا والصعيد عبر المشروعات التنموية المختلفة.

وأشاد فرحات بدور قبائل سيناء التي لعبت دورًا محوريًا في الحرب ضد الإرهاب وساعدت في القبض على الإرهابيين بجانب مشاركتها جنبا الي جنب القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب و الدفاع عن كل شبر في أرض الفيروز.

ولفت إلي أن الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية لم تتوقف عجلة التنمية حتى في فترات الإرهاب الغاشم حيث رفعت الدولة شعار يد تبني ويد تحارب الإرهاب وحولت رمال سيناء التي رويت بدماء أبطالنا إلى ثروة قومية ومسار مليء بالفرص الاستثمارية والمشروعات التنموية في الصناعة والتجارة والزراعة والبنية التحتية والخدمات والإعمار والتطوير والبناء.

وأشار فرحات إلي أن الدولة المصرية تحركت نحو سيناء في عدة ملفات تمثلت في اقتلاع جذور الإرهاب الغاشم ومكافحته لتحقيق الأمن والأمان وعودة الاستقرار للبلاد بالإضافه الى المشروعات والمبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث إطلاق مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين من أجل الارتقاء بحياة الأهالي، فضلا عن تخصيص مليارات الجنيهات من أجل تنمية أرض الفيروز .