من أطلقه؟ .. اعتراض صاروخ فوق مطار رامون جنوب النقب

ذكرت قناة الميادين أنه تم اعتراض صاروخ فوق مطار رامون الإسرائيلي من دون إطلاق صفارات الإنذار.

وأشارت إلى ان سلطات الاحتلال تقوم بإجراء الفحص ما اذا كان الصاروخ الذي جرى اعتراضه فوق رامون قد أطلق من الأردن.

وفي سياق اخر؛ استهدفت سرايا القدس تجمعاً لآليات الاحتلال وجنوده في موقع "إيرز" بقذائف الهاون.

وفي وقت سابق أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا بوقوع 3 انفجارات قوية داخل مدينة إيلات الإسرائيلية بعدما دوت صفارات الإنذار بداخلها.

وكانت طائرات مسيرة قد اخترقت الأجواء المدينة الإسرائيلية .



ودوت صافرات الانذار في محيط غلاف غزة حيث تم إطلاق رشقة صاروخية نحوه.

وفي سياق متصل؛ انسحبت قوات الاحتلال من قاطع صلاح الدين شرقي حي الزيتون بفعل ضربات المقاومة.

يأتي ذلك في ظل استهداف الاحتلال النازحين في منطقة التوام ما أدى إلى وقوع إصابات.

وذكرت كالة الأنباء الفلسطينية “وفا” في وقت سابق ان قوات الاحتلال اقتحمت قرية دورا القرع وأصابت شابا فلسطينيا بالرصاص خلال مواجهات معها.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات، أصيب خلالها شاب بالرصاص الحي في يده، نقل إثرها إلى المستشفى.

وشن طيران الاحتلال هجوما، استهدف منزلا في حي السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة فيما خاض فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة وقذائف "الياسين 105" مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شمال غرب غزة.