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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التعمير والإسكان يعلن الفائز الأول بجائزة مليون جنيه في السحب على حسابات التوفير

صدى البلد

 أعلن بنك التعمير والإسكان عن الفائز الأول بجائزة "المليون جنيه" في السحب على حسابات التوفير ذات العوائد التنافسية، وذلك في ظل سعي البنك الدائم لتقديم تجربة مصرفية متميزة لعملائه.

 فقد أطلق بنك التعمير والإسكان حملته الترويجية تحت عنوان "افتح حساب توفير وعندك فرصة تكسب مليون جنيه"، إذ يمنح البنك الفرصة ل 4 فائزين للفوز بجائزة المليون جنيه، من خلال سحب شهري على كافة منتجات حسابات التوفير.


    ويأتي إطلاق هذه الحملة في إطار تطبيق البنك لاستراتيجيته والتي تستهدف تقديم باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات التنافسية الجاذبة للعملاء، لتحقيق رضاء عملائه الحاليين والمرتقبين وتلبية احتياجاتهم في مختلف المجالات وتقديم تجربة مصرفية متميزة لهم، وتشجيعهم على استثمار مدخراتهم والتمتع بالمزايا والتسهيلات التي تقدمها حسابات التوفير المتنوعة بالبنك والاستفادة من العائد التنافسي.


    وقد أظهرت نتائج السحب الذي أقيم تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي عن فوز "محمد السيد رمضان جمعة" -فرع جسر السويس بجائزة المليون جنيه الأولى، ومازال هناك ثلاثة فرص للفوز بجائزة "المليون جنيه" وسيتم الاعلان عن موعد السحب القادم في حينه، وقد تم الإعلان عن الفائز الأول بجائزة المليون جنيه  في إطار الفعالية التي أقامها البنك يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر بمول كايرو فيستفيال بالتجمع الخامس.


     والجدير بالذكر أن بنك التعمير والإسكان أطلق حملته الترويجية في سبتمبر الماضي على أن تستمر لمدة 4 أشهر، حيث يمنح البنك 4 فرص للفوز في السحب على جائزة المليون جنيه لأربعة فائزين (بواقع فائز كل شهر) من عملائه الحاليين والجدد، على أن يتم تغذية رصيد الحساب ابتداءً من أول سبتمبر بمبلغ 50,000 جنيه كحد أدنى أو ما يعادلها من عملات أجنبية، وبعدد فرص يساوي 50,000 جنيه ومضاعفاتها، كما يتيح البنك لعملائه الذين لم يحالفهم الحظ في السحب الأول فرص للفوز في السحوبات التالية.
   

 

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