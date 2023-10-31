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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط فنى تمريض لقيامه بالاتجار في المخدرات والأسلحة بالقليوبية

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، من ضبط فني تمريض لقيامه بالإتجار في الأسلحة النارية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

و، تم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها. 


وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بقيام (فني تمريض - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية) باتخاذ دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي والإتجار في الأسلحة النارية.


وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة الرائد محمود صبري والنقيب أدهم الحسيني والنقيب محمد الجزار والنقيب محمد الحسيني معاونو رئيس المباحث تم استهدافه وضبطه وبحوزته (10 طبنجات- 2 طبنجة "صوت" وعدد من الطلقات).
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار غير المشروع فى الأسلحة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت بحبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات والتحفظ علي الاسلحة النارية المضبوطة.

القليوبية شبرا الخيمة مدير المباحث الجنائية بالقليوبية مديرية أمن القليوبية قسم أول شبرا الخيمة

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