29 ألف و622 عملية جراحية بالقليوبية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إجراء 29622 عملية جراحية على مستوى المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، والاهتمام بالصحة العامة لكل فئات المواطنين بمختلف المراحل العمرية.



وأكد محافظ القليوبية أن الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت تطويرا ملحوظا في القطاع الصحي، وحرصت الدولة في إطلاق العديد من المبادرات الصحية التي تستهدف النهوض بالصحة العامة للمواطنين في إطار من العدالة والإنصاف، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة ، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار تقدم خدماتها لجميع المواطنين بالمجان، لإنهاء قوائم الانتظار لجميع المرضى، حتى لا يتحمل المريض أي أعباء مادية، حرصا من الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن، وتخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن في جميع المستشفيات الحكومية والأهلية والخاصة.



ومن جانبه أوضح الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة والسكان أنه تم إجراء عمليات جراحية في مختلف التخصصات الجراحية الدقيقة مثل جراحة اورام وجراحة عظام وجراحة عيون و جراحة مخ و اعصاب وقسطره قلبية و قلب مفتوح و زراعة القوقعة.