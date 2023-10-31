قوات الاحتلال تقصف جنوب لبنان بقنابل حارقة

ذكرت قناة الميادين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ألقت قذائف حارقة على مناطق حرجية في بلدات حدودية جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله اللبناني أن مجموعة الشهيد الاستشهادي حسين منصور قامت باستهداف كمين للقوات الاسرائيلية على تلة الخزان في ‏محيط موقع العاصي بالصواريخ الموجهة

وذكر حزب الله في بيان له ان عناصره تمكنت من تحقيق إصابات مباشرة في صفوف القوة المستهدفة بمحيط موقع العاصي حيث سقط جميع أفراد القوة الإسرائيلية ما بين قتيل وجريح ‏

وأشارت إذاعة النور اللبنانية ان قوات الاحتلال "الإسرائيلي" قصفت بالقذائف الضوئية أطراف بلدة البستان الجنوبية.