وزير الري: مصر تسير على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

خلال جلسة "التمويل والاستثمار في قطاع المياه"..

شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، فى جلسة "التمويل والاستثمار فى قطاع المياه" التى نظمها كل من الاتحاد الاوروبى والاتحاد الافريقي والاتحاد من أجل المتوسط.

وأشار "سويلم"، إلى أن للتحديات المتزايدة التى تواجه قطاع المياه فى العالم يتطلب اتخاذ إجراءات عديدة للتعامل مع هذه التحديات، مؤكدا على الترابط الهام بين الماء والغذاء والطاقة والتى تترابط جميعا مع أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى ضرورة وضع الأولوية لقطاعات المياه والزراعة والغذاء والطاقة بشكل مترابط على المستويات الدولية والاقليمية والوطنية .

وأكد وزير الري، على أهمية تحقيق مبادئ الترابط بين الماء والغذاء والطاقة على مستوى حوض نهر النيل من خلال إنتاج الطاقة بدون التأثير سلبا على توفير المياه او إنتاج الغذاء خاصة بدول المصب.

وأشار إلى أن مصر تسير على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدا بدور مبادرة "حياه كريمة" فى تحقيق طفرة كبيرة فى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر من خلال إنفاق استثمارات ضخمة فى هذا المجال بالشكل الذى يحقق أهداف التنمية المستدامة المستهدف تحقيقها فى مصر.

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