عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال جلسة "التمويل والاستثمار في قطاع المياه"..

وزير الري: مصر تسير على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

صدى البلد

شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، فى جلسة "التمويل والاستثمار فى قطاع المياه" التى نظمها كل من الاتحاد الاوروبى والاتحاد الافريقي والاتحاد من أجل المتوسط.

وأشار "سويلم"، إلى أن للتحديات المتزايدة التى تواجه قطاع المياه فى العالم يتطلب اتخاذ إجراءات عديدة للتعامل مع هذه التحديات، مؤكدا على الترابط الهام بين الماء والغذاء والطاقة والتى تترابط جميعا مع أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى ضرورة وضع الأولوية لقطاعات المياه والزراعة والغذاء والطاقة بشكل مترابط على المستويات الدولية والاقليمية والوطنية .

وأكد وزير الري، على أهمية تحقيق مبادئ الترابط بين الماء والغذاء والطاقة على مستوى حوض نهر النيل من خلال إنتاج الطاقة بدون التأثير سلبا على توفير المياه او إنتاج الغذاء خاصة بدول المصب.

وأشار  إلى أن مصر تسير على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدا بدور مبادرة "حياه كريمة" فى تحقيق طفرة كبيرة فى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر من خلال إنفاق استثمارات ضخمة فى هذا المجال بالشكل الذى يحقق أهداف التنمية المستدامة المستهدف تحقيقها فى مصر.

IMG-20231031-WA0289
IMG-20231031-WA0289
IMG-20231031-WA0288
IMG-20231031-WA0288
IMG-20231031-WA0286
IMG-20231031-WA0286
IMG-20231031-WA0287
IMG-20231031-WA0287

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الإعلامية سارة حسن بعد صراع مع مرض السرطان.. تفاصيل

500 جنيه|الذهب يتراجع في محلات الصاغة بعد قفزة جنونية وعيار 21 مفاجأة

تحذير عاجل وإطلاق الإنذار في السعودية| تعليق الدراسة وظواهر جوية خطيرة خلال ساعات.. ماذا يحدث بالطقس؟!

طارق حامد يفجر أزمة في السعودية بسبب إشارة خارجة لـ محمد شريف

بالدليل.. كتائب القسام تنشر فيديو يثبت نجاحها أثناء مواجهات مع قوات الاحتلال| شاهد

الكشف النهائي عن مرض الطبيب هاني الناظر.. مصاب بأشرس أنواع السرطان.. تفاصيل

نوع واحد فقط.. زيادة 7.5 جنيه بأسعار السجائر في هذا التوقيت

ضياء رشوان: 8300 شهيد و21 ألف مصاب حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

ترشيحاتنا

ضياء رشوان: مصر استقبلت عدد كبير من الجرحى الفلسطينيين وقدمت العلاج لهم

رسميا.. ريال مدريد يعلن تمديد عقد فينيسيوس حتى 2027

مصرع 5 أشخاص.. النيابة الإدارية تعاين عقار سوهاج المنهار.. صور

رئيس الوزراء يضع حجر أساس عدد من التجمعات التنموية الحضرية

وزير الري: مصر تسير على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

ضياء رشوان لمراسلة سكاي نيوز: إذا كنت تتحملين مسئولية حياتك اعبري من معبر رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماتت فى عز شبابها .. سبب وفاة الإعلامية سارة حسن

غربلة التشكيل في الأهلي.. ثورة الدكة تدفع كولر لمفاجأة صن داونز بالقوة الضاربة

12 سنة كلها خير.. حكاية أبو رمزي السوري في شوارع المقطم.. فيديو

صراخ واتهامات فظيعة لـ نتنياهو|ماذا قالت المحتجزات لدى حماس وبماذا رد الاحتلال ؟

فيديو

"بدي أكل خبز".. طفل فلسطيني يريد الاستشهاد ليأكل في الجنة| شاهد

نوال الزغبي: لن أتزوج مرة أخرى إلا بشرط واحد

بعد مسرحية زواج اصطناعى.. محمد أنور بـ3 أوجه فى السينما| تفاصيل

والدتها بتغسل كلى.. مى عزالدين تكشف دعم تركي آل الشيخ بزواج اصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

اﻟﻤﺰﻳﺪ