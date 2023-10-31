ضياء رشوان لمراسلة سكاي نيوز: إذا كنت تتحملين مسئولية حياتك اعبري من معبر رفح

وجه ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للإستعلامات، رسالة لمراسلة سكاي نيوز، قائلا “ اذا كنت تتحملين مسئولية حياتك اعبري من معبر رفح، لأنه لا يوجد مسئول واحد من العالم مس شبرا من أرض غزة، يذهبون إلى تل أبيب والقدس”.

وقال ضياء رشوان، خلال كلمته التي القاها من أمام معبر رفح، إن حياة المسئولين غير مأمونة في غزة، والسلطات المصرية حريصة على سلامة كل من على أرضها.

إرسال المراسلين الأجانب

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أننا لا نأمن بعد كل ما يحدث في قطاع غزة وتعنت الجانب الإسرائيلي في دخول المساعدات في إرسال المراسلين الأجانب.