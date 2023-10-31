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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس اتحاد قبائل سيناء: جاهزون لتقديم كل المساعدات للأشقاء في فلسطين

رئيس اتحاد قبائل
رئيس اتحاد قبائل سيناء

أكد إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد قبائل سيناء، أنهم جاهزين بكل الإمكانات والشاحنات والمستلزمات الطبية والإغاثية تمهيدا لإدخالها لقطاع غزة .

 

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وقال إبراهيم العرجاني في لقاء خاص على قناة “ إكسترا نيوز”، :"  أي فرصة ستسمح بإداخل المساعدات لغزة سنفعل ذلك ولن نتردد في إدخال المساعدات لغزة ".

 

وفي سياق متصل، عبر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن سعادته بالتواجد وسط أهالي ومشايخ سيناء، مؤكدا أن سيناء هي أغلى جزء على قلب أي مصري، ولن يتم السماح بأي شكل من الأشكال أن يتم التخلي عن متر واحد من الأرض. 

 

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمة له وسط أهالي ومشايخ سيناء، أن تأمين أي مكان يأتي من خلال التنمية، ومن خلال السكان الذين يتواجدون كخط الدفاع الأول عن المنطقة وأمام أي فكر خبيث يحاول استغلال الأرض. 

 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرصه على أن يدعو العالم إلى تبنى حل شامل وعادل لضمان الاستقرار في غزة.

 

وقال “مدبولي”، خلال كلمته التي ألقاها من أمام معبر رفح، أن مصر من أول يوم تحملت عبء القضية الفلسطينية على مدار عقود منذ 1948، وضحى شبابها دفاعا عن القضية الفلسطينية.

 

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