سفير قطر بالقاهرة يستقبل نظيره الكامبودي لتهنئته بتسلم مهام عمله

استقبل السفير طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة ‎قطر لدى جمهورية مصر العربية، بمقر السفارة اليوم، السفير أوك سيرون سفير مملكة ‎كمبوديا بالقاهرة وذلك في لقاء مجاملة بمناسبة تسلم السفير الأنصاري مهام منصبه.

وقدم سفير كمبوديا بالتهنئة لسفير دولة قطر طارق الأنصاري متمنياً له التوفيق في مهام عمله.



وكان السفير طارق على فرج الأنصاري ، سفير دولة قطر، قد زار اليوم الثلاثاء، السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية، بمقر السفارة الأردنية بالقاهرة.



‏وأعرب السفير طارق الأنصاري عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدا أنه تم تبادل الأحاديث الودية وعبارات الترحيب بمناسبة تسلمه مهام عمله سفيرا لدولة ‎قطر لدى جمهورية مصر العربية.