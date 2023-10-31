إيران: جيش الإحتلال الإسرائيلي غير قادر على مواجهة مع المقاومة الفلسطينية

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي غير قادر على التعامل مع المقاومة الفلسطينية.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان نشرته قناتها الرسمية على “تليجرام”: “أشار عبداللهيان إلى قوة المقاومة الفلسطينية ونضالها ضد الجيش الإسرائيلي… كما تطرق إلى عدم قدرة هذا النظام على مواجهة قوى المقاومة الفلسطينية”.

ودعا عبداللهيان، خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى “استغلال الفرص السياسية الأخيرة لوقف الحرب”، مشيرا إلي أنه “إذا خرج الوضع عن السيطرة، فلن تكون أي دولة محصنة من العواقب”.

ووفقا للبيان، أشار أمير قطر إلى أن المظاهرات المناهضة لإسرائيل في مختلف البلدان، بما في ذلك في الولايات المتحدة، تشير إلى أن العالم ينظر إلى جرائم إسرائيل باشمئزاز.