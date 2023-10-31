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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية عن انشاء خط سكة حديد بطابا: خطوة جديدة لاستكمال مسيرة التنمية

تنمية سيناء
تنمية سيناء

أشادت غادة عجمي عضو مجلس النواب بجهود الدولة فى تعمير سيناء وإعلان رئيس الوزراءإنشاء خط سكة حديد من طابا لأي مكان في مصر، قائله:" خطوة ايجابية لاستكمال مسيرة التنمية بسيناء الحبيبة.

 

وقالت “عجمي” لـ"صدى البلد"ـ إن الدولة المصرية قامت بجهود ضخمة فى تنمية سيناء وتعمير كان حلما لكل الوطنيين منذ عودتها إلى حضن الوطن بانتصار أكتوبر العظيم وما أعقبه من معركة سلام صعبة وشاقة انتهت بعودة كل شبر من رمال سيناء.


تطهير أرض سيناء من براثن الإرهاب 

واشارت عضو مجلس النواب الى أن مصر بذلت جهودا مضنية في تطهير أرض سيناء من براثن الإرهاب وجماعات الشر، وفي وقت قياسي استطاعت أن تضع يدها على أرضها وتحفظ أمنها القومي وتنشئ مشروعات ضخمة وتعمر وتبني وتُرسي قواعد البنية التحتية لأهالي سيناء الكرام. 

 

واكدت النائبة أن سيناء تمتلك من المقومات والكنوز ما يجعلها أرضا خصبة للاستثمار في شتى المجالات، مشيدا بتحركات الدولة المصرية في هذا الصدد والعمل على ربطها بمدن القناة والدلتا وجميع أنحاء مصر، فسيناء ليست فقط وجهة سياحية وإنما وجهة اقتصادية وأمنية وتاريخية مهمة لذا تحظى باهتمام كبير وخاص. 

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