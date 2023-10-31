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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أخطر عصابة.. قرار عاجل ضد المتهمين بتزييف العملات الأجنبية بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة دار السلام الجزئية، حبس عناصر تشكيل عصابي، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتزييف العملات الأجنبية وترويجها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات إلى وحدة التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وفى ضربة أمنية حاسمة لمروجى العملات الأجنبية المقلدة ، نجح رجال مديرية أمن القاهرة فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تزييف العملات الأجنبية وترويجها.

تبلغ لقسم شرطة دار السلام من مالكى شركتين بمحافظة بالقاهرة بتعرفهما على شخصين من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وإتفاقهم على التقابل بدائرة القسم لإستبدال مبلغ مالى بالعملة الأجنبية ، وعقب انصراف المذكورين إكتشفا بأن العملات الأجنبية "مقلدة".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان لأحدهما معلومات جنائية ، وربة منزل تم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية عبارة عن عملات محلية و أجنبية مقلدة و2 بطاقة بنكية ودراجة نارية بدون لوحات المستخدمة فى ارتكاب وقائع النصب ، وإعترفوا بإرتكاب الواقعتين ، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات تلك الوقائع .

كما أقروا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين من راغبى استبدال العملات المحلية بأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى عن طريق قيامهم بإنشاء حسابات وهمية بموقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " وقيامهم بالتواصل مع راغبى استبدال العملات لتنفيذ وقائع النصب ،كما تبين تحصلهم على العملات الأجنبية "المقلدة" من سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل له معلومات جنائية ، تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالى عملات أجنبية مقلدة ، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين.

وباستكمال التحرى أمكن التوصل إلى باقى مصادر العملات الأجنبية المقلدة وتبين أنهم 3 أشخاص مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة تم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية مقلدة بلغت أكثر من مليون ونصف دولار أمريكى مقلدة، كما أمكن تحديد المطبعة التى تم تزوير العملات بها كائنة بمنطقة إمبابة بالجيزة ، وتم ضبط مالكها مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة وعُثر بداخلها على مبالغ مالية عملات أجنبية مقلدة و5750 ألف فرخ ورق كبير الحجم جار تجهيزها لطباعة العملات المقلدة - ٣ أجهزة حاسب آلى وطابعة ألوان "المستخدمة فى تزييف وطباعة العملات" – عدد ٨ زنكات تم استخدامها فى تزييف العملات الأجنبية "مدون عليهم فئة 100 دولار" - عدد ١٢٠٠ زنكة جار تجهيزهم للإستخدام فى تزييف العملات الأجنبية. 

كما اعترف بقيامه بتزوير العملات الأجنبية بقصد الاتجار فيها ، بالإشتراك مع صاحب مكتب لألوان الطباعة ، وآخر مصمم جرافيك مقيمين بالجيزة تم ضبطهما ، وبحوزتهما ١٠٠ زنكة فارغة وجهاز كمبيوتر "يحوى تصميما لفئة 100 دولار ، وبمواجهتهما أيدا ما سبق، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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