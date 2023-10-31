قرار قضائي ضد المتهمين بالتخلص من شخص بالمرج

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس مالك محل وعامل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتعدي على أحد الأشخاص بسلاح أبيض، ما أدى لوفاته.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وتكليف أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

وكان رجال الأمن بالقاهرة، ضبطوا مالك محل وعاملا لتعديهما على أحد الأشخاص بسلاح أبيض، ما أدى لوفاته وتولت النيابة التحقيق .

وتبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات بإستقباله عاملا ، مقيم دائرة القسم توفى متأثراً بإصابته بجروح متفرقة بالجسم ، إثر ادعاء مشاجرة .

وبالفحص تبين قيام عامل بمحل للحدايد والبويات ، مقيم بدائرة القسم مصاب بسحجات وجروح متفرقة بالجسم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" وذلك بتحريض من صاحب محل الحدايد والبويات ، نتج عن ذلك إصابته والتى أودت بحياته بسبب وجود خلافات بينهما.

وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما السلاح المستخدم وإعترفا بإرتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.