برلماني: تنمية سيناء تشمل كافة القطاعات والمجالات

أيد علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، جهود القيادة السياسية التى تجلت فى تنمية سيناء وجميع ما استعرضه رئيس الوزراء خلال مؤتمر سيناء خصوصا انشاء خط سكة حديد جديدة بطابا.

شاملة لكل القطاعات والمجالات

وأضاف “الدسوقي” فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن ما يميز مشروعات التنمية بشمال سيناء على وجه الخصوص، أنها شاملة لكل القطاعات والمجالات بفضل ذكاء وحكمة القيادة السياسية، فلم تركز على قطاع وتهمل آخر، بل حرصت الدولة المصرية على مبدأ التنمية الشاملة، وهذا ما يجعلها مؤهلة لتكون مركزا عمرانيا وسياحيا وزراعيا وتجاريا لمصر.

أوضح عضو مجلس النواب أن الدولة منذ عام 2014 تبنت الخطة الوطنية لتنمية شبه جزيرة سيناء لوضعها على مسار التنمية الحقيقية وتغيير وجه الحياة بمشروعات كبيرة واستثمارات أكثر من 600 مليار جنيه خلال 9 سنوات وإطلاق 8 مشروعات ومناطق صناعية على خريطة الاستثمار الصناعى .

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء: "فكرة كل واحد يبني زى ما حصلت لمدة عقود تكبدنا مئات المليارات من أجل إصلاح هذه الأماكن، والآن لا يجب أن يكون هناك تنمية إلا عندما تكون مخططة الدولة عمالها أو تنفذها بنفسها، ونفذنا منازل بدوية و11 تجمعا تنمويا فى منطقة شمال ووسط سيناء".

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته اليوم، الثلاثاء، بسيناء: “لدينا ستة أنفاق وتم تزويد 5 أنفاق هذه الفترة، وكل هذه مشروعات استثمرت فيها الدولة لربط سيناء بمصر، ومعناها أنها جزء لا يتجزأ منها بكل المشروعات، حيث نربط سيناء بكل مصر بكل أنواع ووسائل النقل”.

وتابع رئيس مجلس الوزارء: “أهم شيء أن يكون لدينا خط سكة حديد يصل من طابا حتى أى مكان فى مصر، ونفذنا مشروعات فى بقية البنية الأساسية مثل: مطار البردويل”.