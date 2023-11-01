إجراء الكشف الطبي والتوعية ضد سرطان الثدي بكلية الزراعة جامعة القاهرة.. اليوم

تُطلق جامعة القاهرة مبادرة للتوعية بسرطان الثدي في الجامعة؛ بالتعاون مع الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان، وبإشراف أساتذة متخصصين، وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر بعدد من كليات الجامعة ومبانيها الإدارية، وتحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن المبادرة التي تطلقها الجامعة تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بسرطان الثدي، وتستهدف الوصول لأكبر عدد من عضوات هيئة التدريس والطالبات والعاملات وإجراء الكشف الطبي عليهن وتوعيتهن بسرطان الثدي والقيام بتدريبهن على الكشف الذاتي، للحد من انتشاره داخل المجتمع الجامعي، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم كافة إمكاناتها البشرية والمادية وإطلاق القوافل والحملات والمبادرات التي تخدم المجتمع في مختلف القطاعات في إطار دورها ومسؤولياتها المجتمعية ومساندة الدولة ودعم جهودها التنموية الشاملة والمستدامة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن مبادرة التوعية بسرطان الثدي بالجامعة سوف تستمر لمدة 5 أيام، وسيتم توفير مقر ثابت بجوار القبة للتوعية، مضيفًا أن فاعليات التوعية سوف تُقام بكلية العلاج الطبيعي يوم الاثنين 30 أكتوبر، وكلية الهندسة يوم الثلاثاء 31 أكتوبر، وكلية الزراعة يوم الأربعاء 1 نوفمبر، وكلية الطب البيطري يوم الخميس 2 نوفمبر، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على دعم المنظومة الصحية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لهم.

وعلى جانب آخر عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد الخشت، بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وفي مستهل الاجتماع، دعا الدكتور محمد الخشت أعضاء المجلس للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة، والدعاء لهم بأن يتغمدهم الله بواسع رحمته ومغفرته، معربًا عن شعوره بالحزن والأسى لما يحدث في قطاع غزة، ومناشدا المجتمع الدولي باسم جامعة القاهرة للقيام بواجباته في إيقاف هذه الحرب ودعم القضية الفلسطينية وحل اقامة الدولتين وإنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم وفتح مسارات الإغاثة الانسانية الى أقصى مدى ممكن.

وأكد مجلس جامعة القاهرة، تضامن الجامعة ودعمها الكامل للقيادة السياسية والمواقف الوطنية الشجاعة والمشرفة التي اتخذتها تجاه هذه القضية وجميع القضايا المتعلقة بالأمن القومي المصري.

وأشاد مجلس الجامعة، ببداية العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بجامعة القاهرة والفرع الدولي للجامعة والتي كانت مشرفة ومتميزة وناجحة سواء من حيث استقبال الطلاب أو الأنشطة أو استعداد المدن الجامعية بما يضمن استمرار العملية التعليمية بالجامعة وانتظامها بالشكل الأمثل.

كما أشاد مجلس جامعة القاهرة، باستمرار تصدر الجامعة للجامعات والمراكز البحثية المصرية في قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم لعام 2023، والتي تضمنت 79 عالمًا من علماء الجامعة، حيث زاد عدد علماء الجامعة هذا العام بنسبة 8% عن العام الماضي.