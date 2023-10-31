ستسقط حكومته فورا.. المقاومة الفلسطينية تتحدى نتنياهو

قال قائد في سرايا القدس أحد فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، إنه يتحدى قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في الإفصاح عن خسائرهم خلال مواجهات اليوم في غزة.

وأكد القائد بـ"سرايا القدس" في شمال غزة، قوله "إننا نتحدى قادة العدو أن يفصحوا عن خسائرهم في الاشتباكات التي خاضتها المقاومة اليوم في أكثر من محور بشمال غزة"، بحسب ما أوردته قناة "فلسطين اليوم".

وكشف أنه "لو أفصح قادة العدو عن خسائرهم البشرية خلال اليوم ستسقط الحكومة فورًا".

مجزرة مروعة في مخيم جباليا

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء مجزرة مروعة في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، وأعلنت وزارة الصحة في القطاع، أن الحصيلة الأولية للقصف الإسرائيلي حوالي 400 شهيد وجريح.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الخامس والعشرين، وسط توسيع الاجتياح البري من وسط وشمال غزة، وقد تمكنت المقاومة الفلسطينية من مواجهة العدوان وقتل جنديين وإصابة إثنين آخرين، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" ما بين ضباط وجنود بلغ 317 قتيلا.

وبدأ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الجاري بتكثيف الاحتلال عدوانه بضربات جوية على مناطق القطاع، ردا على عملية المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات غلاف غزة والتي أسفرت عن مقتل 1400 إسرائيلي والقبض على أكثر من 200 أسير.