عادل حمودة: الأحداث الفلسطينية صعبة وهي قضية استعمار واستيطان

أكد الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن القضية الفلسطينية صعبة، فهي ليست بالأساس قضية دينية ولكنها قضية استعمارية واستيطان.

وقال عادل حمودة في حواره على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" العالم أمام قضية لا مثيل لها، فقد مرّت عصور الاستعمار والفاشية والنازية".

وأضاف "حمودة"،:" عندما خرج المسلمون واليهود من الأندلس، عاد المسلمون إلى المناطق الإسلامية، أما اليهود فقط أصبحوا مشردين، فقد كان هناك 12 ملايين يهودي موجودين في المنطقة بين روسيا وبولندا".

وأكمل عادل حمودة : "المشكلة تكمن في رغبة اليهود بالسيطرة على البلد الذي يتواجدون فيه وذلك على الأصعدة كافة اقتصاديا واجتماعيا، حيث يتعاونون صباحا مع الحكومة وليلا مع المعارضة، واخترعوا مصطلح العميل المزدوج، فبدأت الدول تحاربهم بالمجازر كرد فعل على ما كانوا يفعلونه".