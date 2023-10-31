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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

المصريين الأحرار: ندين استهداف إسرائيل المدنيين بجباليا ونحمل المجتمع الدولي تبعات التصعيد

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار

أدان حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بأشد عبارات التنديد والاستنكار، الاستهداف الإسرائيلي الذي طال مجمعا سكنياً بمخيم جباليا، ومواصلة الجرائم في حق الإنسانية وإراقة دماء المدنيين، وأسفر الحادث عن سقوط ما يزيد على ٤٠٠ مدني ما بين شهيد وجريح وفقاً للتقديرات الأولية.

وقال الحزب في بيان صحفي، إن حالة التصعيد التي تنتهجها قوات الاحتلال الاسرائيلية واستمرار الانتهاكات الصارخة للقوانين والأحكام الدولية وصمة عارٍ في جبين الإنسانية كلها، ويجب على الطرفين الالتزام بالتهدئة وسرعة وقف اطلاق النار للوصول إلى حل واقعي للأزمة بقيام الدولتين.

كما يحمل حزب المصريين الأحرار المجتمع الدولي تبعات ما يحدث من تصاعد وتيرة غاية الخطورة في آن واحد، ووجب عليهم الاضطلاع بالدور والمسؤولية لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين؛ وضرورة التعاون الفاعل والحقيقي مع جهود الدولة المصرية الرامية لتحقيق السلام واستقرار المنطقة.

وإذ يثمن الحزب موقف مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بنيويورك، باستقالته احتجاجا على تعاطي هيئات أممية مع الوضع في قطاع غزة؛ والتي تمثل شهادة حية علي ازدواجية المعايير في المفوضية وغيرها من المجتمع الدولي حيال القضية الفلسطينية وكافة القضايا العربية.

ويؤكد الحزب باعتباره جزءًا لا يتجزأ من المجتمع المصري أن كافة محاولات التضييق والحصار بهدف تصفية القضية أو محاولة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستفشل ولن يحدث بأي حال التفريط في ذرة رمل واحدة من أرض مصر الأبية.

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