حفر ضخمة مليئة بالضحايا.. شاهد عيان يروي تفاصيل مذبـ حة الاحتلال في جباليا

قال شاهد عيان على الغارة الجوية التي شنتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا في شمال غزة، إنه رأى طائرة من طراز إف-16 تطلق عدة صواريخ على المخيم.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال محمد إبراهيم: “كنت أنتظر في الطابور لشراء الخبز عندما سقطت سبعة إلى ثمانية صواريخ فجأة ودون أي إنذار مسبق من طائرة من طراز إف-16 على حي اليافاوية في مخيم اللاجئين”.

وقال إبراهيم: “كانت هناك سبعة إلى ثمانية حفر ضخمة في الأرض، مليئة بالشهداء، وأشلاء الجثث في كل مكان.. لقد شعرت وكأنها نهاية العالم”.

وأظهرت الصور من موقع الانفجار عدة حفر عميقة، محاطة بمباني مدمرة أو متضررة.

وقدر الدكتور عاطف الكلحوت، رئيس المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة، حيث تدفقت أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، أن استشهاد العشرات في الانفجار.

ويعتبر المستشفى أقرب منشأة طبية رئيسية إلى جباليا، وهو أحد أكثر المرافق المتضررة في غزة بسبب الغارات المتعددة في المنطقة المجاورة.