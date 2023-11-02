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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

والدها كشف حقيقة مصرعها.. شاني لوك أول ضحية اختُطفت خلال هجمات حماس

صدى البلد

تلقى جيش الاحتلال الإسرائيلي صدمة غير متوقعة بعد تصريحات والد الشابة الألمانية الإسرائيلية شاني لوك، التي لقيت حتفها في أحداث السابع من أكتوبر الجاري.. فماذا قال؟

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وسبق أن أعلنت إسرائيل مقتل الشابة الألمانية الإسرائيلية شاني لوك بطريقة وحشية، حيث ظهرت سابقاً ملقاة داخل صندوق شاحنة بدون رأس، إلا أن والدها خرج بتصريحات مفاجئة.

لم يذكر والد شاني لوك - خلال تصريحاته - من قريب أو بعيد مسألة قطع رأسها، كما زعم الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج.

وقال نسيم لوك، والد الشابة البالغة من العمر 22 عاما، والتي كانت تشارك في مهرجان نوفا الموسيقي بالقرب من "كيبوتس رعيم" في صحراء النقب حين نفذ مقاتلو حماس هجومهم المفاجئ، إن ابنته قتلت على الفور.

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والدها كشف حقيقة مصرعها.. شاني لوك أول ضحية اختُطفت خلال هجمات حماس

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