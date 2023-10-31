عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل ترتكب الإبادة الجماعية على سمع وبصر العالم

صدى البلد

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، المجزرة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مُخيم "جباليا" شمال قطاع غزة والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة مئات المدنيين الأبرياء. 

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن الاحتلال ارتكب مجزرة واسعة النطاق وإبادة جماعية على سمع وبصر العالم، بحجة "الدفاع عن النفس".

وأدانت الوزارة الهجوم والتحريض الذي مارسه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ضد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، في رسالته التي بعثها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسربها لاحقا.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن سموتريتش حاول إلصاق تهمة "دعم الإرهاب" بالحراك الدبلوماسي الذي يقوم به الوزير المالكي على المستويات كافة، بما فيها مسار المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، لفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات المستوطنين في قطاع غزة والضفة الغربية المُحتلة بما فيها القدس الشرقية، وحراكه المستمر لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لوقف العدوان فورا، ووقف جرائم التطهير العرقي والتهجير القسري لسكان قطاع غزة، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية للقطاع، ومطالبة جميع الجهات الدولية بتحمل مسؤولياتها في إنهاء الاحتلال ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين العزل.

وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن هذا التحريض والتهديد، وعن أي اعتداء يتعرض له الوزير المالكي، وتؤكد مُجددًا أن من يخشى المحاكم عليه وقف ارتكاب الجرائم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فلسطين ترد الجميل إلى “الفرعون”| أول تعليق من محمد صلاح بعد سباق «بالون دور».. ومفاجأة بشأن التصويت

آخر ظهور لحسناء الشاشة.. قصة وفاة المذيعة سارة حسن تفطر قلوب محبيها

غضب داخل «كاف» بسبب أخطاء الحكام| الاتحاد الأفريقي يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي وصن داونز

الزمالك يستقر على رحيل ثنائى الفريق بقرار من حسين لبيب

وفاة الإعلامية سارة حسن بعد صراع مع مرض السرطان.. تفاصيل

طارق حامد يفجر أزمة في السعودية بسبب إشارة خارجة لـ محمد شريف

من الكتيبة 101| قائد الجيش الثاني الميداني: جاهزون لتنفيذ أي مهمة لحماية الأمن القومي في الاتجاه الشرقي

الإمارات: توجيهات من محمد بن زايد لزيادة الاستثمارات في مصر

ترشيحاتنا

انطلاق موقع البلد سبورت.. أحدث إنتاجات مؤسسة صدى البلد

وسط تصعيد العدوان على غزة..نتنياهو يجري مشاورات أمنية مع قادة جيش الاحتلال

المخطط عيني عينك| وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف استهداف تهجير الفلسطينيين لسيناء.. شاهد

كولر يطيح بـ 8 لاعبين من قائمة الأهلي أمام صن داونز

صحة غزة: آلاف الجثث تحت الأنقاض في القطاع لم نصل إليها

سعر الذهب عيار 14 اليوم 1-11-2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشبت؟

بذيل طويل.. سعر بالطو حسن أبو الروس في أحدث جلسة تصوير

ماذا يحدث للجسم عند تناول الخس؟

قبل تدهور حالتها.. 10 صور للإعلامية الراحلة سارة حسن

فيديو

نبوءة العقد الثامن ومستقبل الكيان.. هل تتحقق المخاوف الصهيونية؟ «فيديو جراف»

محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا حدث؟|فيديوجراف

قصف مستشفى جديد.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه اللاإنسانية في غزة

500 جنيه|تحرك غريب في أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ