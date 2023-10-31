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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شيخ مشايخ سيناء: نحن جزء لا يتجزأ من الشعب المصري

الشيخ عيسى الخرافيين
الشيخ عيسى الخرافيين

قال الشيخ عيسى الخرافيين، شيخ مشايخ قبائل سيناء، إنهم جزء لا يتجزأ من الشعب المصري، وسيناء هي أم الشهداء، والشعب في سيناء مدين بتحرير سيناء من اليهود ومن الإرهاب، ولذلك الشعب في سيناء يعلم جيدا قيمة القوات المسلحة وما تم من أجل تطهير سيناء. 

 

شيخ مشايخ سيناء يتحدث عن تطوير أرض الفيروز 

وأضاف "الخرافيين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم" اليوم الثلاثاء، أن زيارة رئيس الوزراء اليوم كانت جيدة للغاية، وشرح من خلالها رئيس الوزراء التنمية في سيناء، وبدء المرحلة الثانية في التنمية خلال الفترة المقبلة. 

 

وتابع شيخ مشايخ سيناء، أن مراحل التنمية الأولى جاءت من خلال استكمال مشروع ترعة السلام، ودخول المياه من جنوب الإسماعيلية، موضحا أن مصر تسعى للتنمية في سيناء بشكل قوي للغاية، من خلال الأنفاق في سيناء، "النهاردة متقدرش تقول في عازل بين مصر وسيناء، دلوقتي مفيش عوازل بعد بناء الأنفاق، وانت راجع من الإسماعيلية دقيقتين تكون موجود في سيناء والعكس". 

 

وأردف، أنه تم القضاء بشكل تام على الإرهاب، وهذا الملف واحد من الملفات الهامة التي عملت عليها الدولة المصرية، وذلك من خلال التعاون بين أبناء القبائل والقوات المسلحة، والإرهاب انتهى منذ شهر يناير الماضي. 

عيسى الخرافيين الشعب المصري القوات المسلحة اليهود برنامج حضرة المواطن

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