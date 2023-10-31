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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة بالشيوخ: جباليا جريمة ضد الإنسانية تتطلب إدانة دولية ومحاسبة إسرائيل عليها

النائبة ريهام عفيفي
النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ

أدانت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، المجازر الإسرائيلية داخل قطاع غزة .
وقالت :أن العالم يجب أن يتحرك ضد الجرائم الوحشية التى ترتكبها  إسرائيل داخل قطاع غزة وأخرها المجزرة غير الإنسانية التى ارتكبت ضد  المواطنين العزل في مخيم جباليا.

وأشارت النائبة ريهام عفيفي فى تصريحات صحفية : أن هذة الجريمة راح ضحيتها  المئات من الشهداء والجرحي من الأطفال والنساء وكبار السن ،فى وقت تقف العديد من الدول الكبري فى العالم  فى مشهد المتفرج .

وشددت النائبة ريهام عفيفي إلي أن ما يشهده قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر هو   حرب إبادة جماعية وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي التدخل لوقف هذا النزيف .

وأشادت النائبة ريهام عفيفي بالدور المحوري الذى تلعبه مصر تجاه القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه .

وأكدت النائبة ريهام عفيفي  عضو مجلس الشيوخ علي أهمية   دعوة مصر وحثها لجميع الدول والأطراف الدولية لإدانة هذه الاعتداءات بشكل قاطع ، والعمل على الوقف الفوري لها، واضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته تجاه توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
 

غزة إسرائيل جباليا و مجلس الشيوخ المجازر الإسرائيلية

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