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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

"البحوث الإسلامية" يعقد الاختبارات الشفوية للمتقدمين لعضوية لجنة مراجعة المصحف

الاختبارات الشفوية
الاختبارات الشفوية لعضوية لجنة مراجعة المصحف

عقدت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الاختبارات الشفوية للناجحين في الامتحانات التحريرية للعمل في لجنة مراجعة المصحف الشريف بالمجمع، بحضور عدد من قيادات الأزهر، وأساتذة الجامعة من المتخصصين في علوم القرآن الكريم والتخصصات الشرعية المتنوعة.

وقال الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن عقد هذه المسابقة يأتي في إطار اهتمام الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر بدعم جهود اللجنة من خلال ضم أعضاء جدد للجنة مراجعة المصحف الشريف وفقًا للضوابط المعلن عنها آنفًا، وذلك انطلاقًا من أهمية هذه اللجنة ودورها في الحفاظ على المصحف الشريف فهي أقدم لجنة لمراجعة المصحف على مستوى العالمين العربي والإسلامي.

وأوضح الدكتور حسن خليل الأمين المساعد للثقافة الإسلامية، أن اللجنة تضم بين أعضائها نخبة من علماء القرآن الكريم والقراءات، وتتولى اللجنة مهمة مراجعة ما يُعرض عليها من أعمال وإصدار تصاريح الطباعة، بعد التأكد من سلامة النص القرآني وموافقته بقواعد الضبط والرسم والتزامه بالأحكام التجويدية وموافقتها للقراءات المتواترة.

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