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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أرباح شركة مصر للفنادق ترتفع 63.2 مليون جنيه خلال 3 أشهر

شركة مصر للسياحة
شركة مصر للسياحة

كشفت شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ارتفاع أرباحها بنسبة 49.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2022-2023.

أظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر للفنادق، تسجيل صافي ربح بلغ 189.98 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 126.77 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

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وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 300.41 مليون جنيه، مقابل 159.91 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وحققت شركة مصر للفنادق أرباحاً بلغت 819.76 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 350.6 مليون جنيه بالعام المالي السابق.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 975.98 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 525.84 مليون جنيه بالعام المالي السابق.

وتمتلك الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما 50% من أسهم الشركة في حين يمتلك القطاع العام والحكومة 21%، أما النسبة المتبقية وقدرها 29% فهي مملوكة للقطاع الخاص.

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