باسل عادل من سيناء: ندعم جهود الدولة بمعركة التنمية.. والمقاومة حق مشروع

أكد الدكتور باسل عادل رئيس مجلس أمناء كتلة وقوق الكتلة بجانب الحكومة في معركة التنمية في سيناء.

واكد عادل خلال مشاركته في مؤتمر تعمير سيناء بحضور رئيس مجلس الوزراء، أن المقاومة حق مشروع ضد الاحتلال الصهيوني.



واستطرد عادل " اقول لاسرائيل اننا لن نتخلي عن قضية فلسطين او الشعب الفلسطيني ،كفا اجراما في حق النساء والاطفال و الشعب الفلسطيني الاعزل.



واضاف الدكتور باسل عادل "انا واحد من ١٠٠ مليون في دقائق نرابط علي حدودنا و نحميها بدمنا.

وأكد عادل ان اهل غزة اهلنا و سنساندهم للحفاظ علي ارضهم فتهجيرهم تهجير و ازاحة لقضيتهم الوطنية وانهاء القضية للابد.



وأوضح عادل، ان اليوم رئيس الوزراء اكد علي بداية معركة التنمية جنبا إلي جنب مع صيانة الارض والحدود و العرض وانا وزملائي في كتله الحوار ندعمه ونسانده في معركتنا الوطنية

وأشار إلي، أن الحدود المصرية هادئة واثقة محمية مطمئنة حيث رأيت بعيني الجهود المبذولة .



وفي النهاية، أكد باسل عادل علي أننا نساند القيادة السياسية المصرية في موقفها المتكامل الصارم الواضح تجاه قضية فلسطين و رفض التهجير وسيادة مصر علي اراضيها.