المستقلين الجدد: زيارة رئيس الوزراء لسيناء تؤكد ثوابت الدولة تجاه القضية الفلسطينية

أكد حزب المستقلين الجدد أن زيارة رئيس الوزراء لسيناء أكدت ثوابت الدولة المصرية تجاه سيناء وأن تنمية سيناء التي بدأت منذ ١٠ سنوات هو أمن قومي ولا تراجع عنه.



وشدد الحزب علي أن ما تم عرضه من رؤية الدولة للتنمية وما تم عرضه من حجم الإنفاق سابقا، حقا يؤكد علي الإيمان المطلق أن إعمار وتنمية سيناء جزء هام للتنمية المستدامة للدولة المصرية ككل.



ويري الحزب أن تأكيد رئيس الوزراء علي رفض تصفية القضية الفلسطينية علي حساب الجوار أمر مرفوض جنبا إلي جنب الرفض المطلق للتهجير القسري لأهل غزة.



ويشدد الحزب علي أن رئيس الوزراء من خلال مؤتمره بأن هناك توجها من الرئيس بالوقوف والمساعدة وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لمساعدة الإخوة الأشقاء في غزة في كل الاحتياجات الملحة كمساعدات إنسانية أو طبية.