اللواء نصر سالم: سيناء درع مصر الشرقي

قال اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والخبير العسكري والإستراتيجي أن سيناء هي درع مصر الشرقي بدون هذا الدرع سنجد أي عدوان داخل وادي النيل والقاهرة بمساحتها ٢٣٠كم بتضاريسها جبالها وصحرائها.

وأضاف الخبير العسكري في مداخلة هاتفية في برنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن مشكلة سيناء لسنوات كانت في الكثافة السكانية القليلة مما جعلها مطمع للأخرين.

وأشاد سالم بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعمار سيناء بالبشر قبل الحجر والشجر وتخصيص ٦٠٠ مليار جنيه لتنمية سيناء.

وأشار الي أن تنمية سيناء بدأت بشبكة الطرق والأنفاق، فهناك ٥ أنفاق جديدة وهناك مجمعات سكنية ومحطات تحلية ونص مليون فدان زراعية.

وأوضح أن سيناء تستقبل اليوم الملايين وأن هذا هو مطلب أهل سيناء يطالبون أهالي الوادي بالذهاب لسيناء لإعمارها بالبشر.

واكد أن زيادة رئيس الوزراء اليوم لسيناء هي استمرار لما تقدمه الدولة المصرية في تنمية سيناء من خلال وضع حجر الأساس ل١٣ قرية في شمال سيناء لوحدها.

وأضاف أن هناك العديد من المشروعات القومية الكبرى مثل تطوير الموانئ ومد ٥٠٠كم من السكك الحديد ومزارع السمك التي تنتج ٥٥ ألف طن سمك.